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17:11, 26 октября 2022Экономика

Газа в Европе стало слишком много

Bloomberg: в Европе образовался избыток запасенного газа

Фото: PxHere

Объемы запасенного к зиме газа в Европе превысили потребность региона в данном виде топлива. Об этом сообщает Bloomberg.

Причиной образования избытка топлива стала теплая погода и активное наращивание поставок сжиженного газа (СПГ). Как следствие, подземные газовые хранилища (ПХГ) европейских стран оказались почти полностью заполненными еще до начала отопительного сезона.

Ситуация с излишними объемами топлива будет сохраняться как минимум до декабря, прогнозирует ведущий аналитик и старший метеоролог итальянской энергетической компании Illumia Джакомо Масато. Он также отмечает маловероятность того, что в ноябре Европа столкнется с длительным похолоданием.

Европа уже заполнила свои хранилища на 93,79 процента, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. ПХГ Германии, которая больше многих стран Европы зависит от поставок газа, заполнены на 97,7 процента. На этом фоне цены на природный газ резко снизились. С 24 октября стоимость топлива на хабе TTF находится вокруг отметки в 1000 долларов за тысячу кубометров. На момент написания новости цена составила 1065 долларов за тысячу кубометров.

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Мария Грушко
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