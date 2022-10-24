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09:51, 24 октября 2022Экономика

Цены на газ в Европе резко снизились

Цены на газ в Европе снизились до 1051 доллара за тысячу кубометров
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Утром в понедельник, 24 октября, биржевые цены на газ в Европе резко снижаются — более чем на десять процентов, почти до тысячи долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 9:20 по московскому времени стоимость топлива упала до 1051 доллара за тысячу кубометров. По сравнению с пиком сентября цены опустились более чем в три раза.

Поводом для такой динамики стала установившаяся в Европе теплая погода, повышение выработки ветрогенерации, а также снижение опасений по поводу обеспеченности региона газом в предстоящий зимний период.

В совокупности эти обстоятельства снизили спекулятивное давление на рынки. К тому же европейские страны заметно опережают график заполнения газовых хранилищ и не испытывают потребности в закупках слишком дорогого топлива. На прекращение паники влияет и снижение зависимости от России, которая по состоянию на осень 2022 года отвечает менее чем за 10 процентов поставок на европейский рынок, хотя ранее доля доходила до 40 процентов.

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Ранее сообщалось, что у берегов Испании скопились десятки судов с грузом сжиженного природного газа (СПГ), которые не могут разгрузиться из-за нехватки регазификационных мощностей. Эксперты не исключают, что из-за слишком большого количества поставляемого в Европу газа им придется искать другие рынки.

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Платон Щукин
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