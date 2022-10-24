Цены на газ в Европе резко снизились

Цены на газ в Европе снизились до 1051 доллара за тысячу кубометров

Утром в понедельник, 24 октября, биржевые цены на газ в Европе резко снижаются — более чем на десять процентов, почти до тысячи долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 9:20 по московскому времени стоимость топлива упала до 1051 доллара за тысячу кубометров. По сравнению с пиком сентября цены опустились более чем в три раза.

Поводом для такой динамики стала установившаяся в Европе теплая погода, повышение выработки ветрогенерации, а также снижение опасений по поводу обеспеченности региона газом в предстоящий зимний период.

В совокупности эти обстоятельства снизили спекулятивное давление на рынки. К тому же европейские страны заметно опережают график заполнения газовых хранилищ и не испытывают потребности в закупках слишком дорогого топлива. На прекращение паники влияет и снижение зависимости от России, которая по состоянию на осень 2022 года отвечает менее чем за 10 процентов поставок на европейский рынок, хотя ранее доля доходила до 40 процентов.

Ранее сообщалось, что у берегов Испании скопились десятки судов с грузом сжиженного природного газа (СПГ), которые не могут разгрузиться из-за нехватки регазификационных мощностей. Эксперты не исключают, что из-за слишком большого количества поставляемого в Европу газа им придется искать другие рынки.