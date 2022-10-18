У берегов Испании скопились десятки судов с газом

У берегов Испании скопилось более 35 судов с СПГ из-за нехватки мощностей по регазификации

У берегов Испании скопилось более 35 судов со сжиженным природным газом (СПГ) — их не могут разгрузить из-за нехватки регазификационных мощностей, которые обеспечивают преобразование СПГ из жидкого состояния в газообразное, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Только у залива Кадис на якорь встали как минимум 8 судов. На этой неделе Испания предлагает всего шесть слотов для приема газа на своих терминалах, так как регазификационные заводы «работают на пределе». Это означает, что страна может разгрузить лишь менее пятой части от общего числа судов, дрейфующих у ее берегов. Если ситуация не разрешится в ближайшее время, судам придется искать другие порты за пределами Европы для разгрузки СПГ, считают источники.

Национальный оператор газовой сети Испании Enagas заявил, что эта «исключительная ситуация» может вынудить его остановить разгрузку газа. Оператор ожидает, что дефицит регазификационных мощностей сохранится в стране по крайней мере до первой недели ноября. По данным Reuters, Испания располагает самыми большими мощностями регазификации СПГ в Евросоюзе — 33 процента от общего объема. Кроме того, на страну приходится 44 процента мощностей хранения СПГ.

Один из источников сообщил, что суда с СПГ застряли и у берегов других европейских стран. «Мы видели большое количество грузов, ожидающих [разгрузки] у берегов на юге Испании или кружащих в Средиземноморье, а также несколько грузов у берегов Великобритании», — заявил аналитик рынка СПГ в компании ICIS Алекс Фроули.

В то же время власти Китая недавно запретили госкомпаниям перепродавать СПГ другим странам, в том числе соседним. По мнению участников рынка, опрошенных изданием, решение может переманить часть судов с газом из Европы в Азию.