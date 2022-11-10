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19:57, 10 ноября 2022Экономика

Европа резко сократила потребление газа

Bloomberg: потребление газа в Европе в октябре упало на 22 процента
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Европа резко сократила потребление газа в октябре, пишет Bloomberg со ссылкой на данные платформы для анализа энергетического рынка EnergyScan. Общий спрос на газ упал на 22 процента в годовом выражении — наибольший вклад внесли домохозяйства, а также коммерческие и малые промышленные потребители.

Из-за теплой погоды домохозяйствам не приходилось включать отопление. Падению спроса на газ поспособствовало и его подорожание — из-за него небольшие промышленные предприятия постепенно сокращают производство. 

По словам аналитиков, снижение потребления наряду с притоком в регион больших объемов сжиженного природного газа (СПГ) и высоким уровнем заполнения хранилищ ослабило опасения по поводу дефицита газа в ЕС в ближайшие месяцы. Руководитель аналитического отдела EnergyScan Жюльен Оаро заявил, что спад спроса оказал «сильное медвежье давление на цены на газ на спотовом рынке по всей Европе и усилил способность региона сбалансировать свою газовую систему этой зимой».

Цены на газ все еще в три раза превышают его среднюю стоимость за последние пять лет, но региону удалось добиться их снижения более чем на 60 процентов по сравнению с рекордными уровнями в августе, когда Россия резко сократила трубопроводные поставки.

В то время как коммерческие и малые промышленные потребители в октябре снизили потребление на 33 процента, а крупные заводы — на 27 процентов, спрос со стороны энергетического сектора вырос на 14 процентов. Эксперты объясняют рост массовыми отключениями французских АЭС из-за забастовок и низкой выработкой гидроэлектроэнергии в других странах.

В конце октября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что за последние месяцы страны блока смогли заместить весь газ, который в 2022 году не поставила в регион Россия, хотя и потратили на топливо значительные средства. Она уверена, что ЕС удастся обойтись без российского газа предстоящей зимой.

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Софья Ермакова
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