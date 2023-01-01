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01:43, 1 января 2023Экономика

В России выросли пенсии

Пенсии неработающих россиян повысили с 1 января на 4,8 процента.

Фото: Pixabay

Пенсии неработающих россиян повысили с 1 января на 4,8 процента. Рост произошел в рамках ежегодной индексации, пишет ТАСС.

При этом по отношению к 1 января 2022 года рост составил 15,3 процента, что стало рекордом за последние семь лет. Также проиндексировали страховые выплаты, предназначенные для женщин с 60 лет, а мужчинам — с 65 лет при наличии трудового стажа.

Кроме того, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2023 году установлен на уровне 7567 рублей. В российских регионах размер пенсии также может изменяться исходя из коэффициентов субъектов. Однако он не может быть ниже прожиточного минимума.

Ранее в России появился новый Фонд пенсионного и соцстрахования. Указ о создании организации был подписан президентом России Владимиром Путиным 14 июля. Сокращенное название фонда — Социальный фонд России (СФР). Он был создан путем объединения Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).

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Марина Совина
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