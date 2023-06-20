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01:58, 20 июня 2023Экономика

В России предложили разрешить использовать маткапитал в качестве вклада

«Известия»: депутат Лантратова предложила использовать маткапитал в качестве вклада

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В России предложили разрешить гражданам использовать маткапитал в качестве банковского вклада. Такую инициативу вице-премьеру Татьяне Голиковой направила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, пишут «Известия».

Депутат в документе отмечает, что по итогам 2022 года на индексацию этих сумм было потрачено порядка 96,2 миллиарда рублей.

В обращении уточняется, что в этой связи целесообразнее расширить использование средств маткапитала, предоставив семьям возможность размещать их на долгосрочные депозиты (сроком на пять лет) и получать пассивный процентный доход по таким вкладам.

Ранее в России предложили ужесточить правила выдачи материнского капитала и выплачивать его только за ребенка, имеющего российское гражданство с рождения.

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    Юлия Мискевич
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