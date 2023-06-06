Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:30, 6 июня 2023Россия

В России предложили ужесточить правила выдачи маткапитала

ЛДПР предложила выдавать маткапитал только за ребенка, имеющего гражданство РФ с рождения

Фото: Unsplash.com

В России предложили ужесточить правила выдачи материнского капитала и выплачивать его только за ребенка, имеющего российское гражданство с рождения. Об этом сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что подготовлен соответствующий законопроект, поскольку меры социальной поддержки должны быть направлены в первую очередь на женщин, которые на момент родов официально являются гражданами Российской Федерации.

«В частности, следует убрать вероятность того, что женщина, уже имея детей-иностранцев, получает гражданство РФ и претендует на маткапитал», — указал Нилов.

Депутат добавил, что миграционный вопрос постоянно обостряется, а система соцподдержки в России «не резиновая».

Ранее ЛДПР разработала законопроект о введении сертификатов для новорожденного ребенка, который будет предоставляться семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В Минобороны заявили, что ВСУ продолжили наступление на южнодонецком направлении. Чем ответили российские войска?
    В России предложили ужесточить правила выдачи маткапитала
    Российские «Медведи» пролетели над Баренцевым и Норвежским морями
    Назван самый выгодный месяц для отпуска летом
    Пленный солдат «Азова» признался в расстреле машины с мирными жителями
    57-летняя актриса снялась в купальнике и восхитила фанатов
    Экс-врач Белого дома раскритиковал предвыборную кампанию Байдена
    Киев назвал необходимое качество посредника в переговорах России и Украины
    Стало известно о возможном ударе ВСУ по Каховской ГЭС
    Кандидат в президенты США назвал число потерь ВСУ в зоне СВО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.