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01:34, 5 июня 2023Россия

В Госдуме предложили ввести сертификат для новорожденного ребенка

Депутат Нилов заявил, что ЛДПР намерена ввести сертификат для новорожденного ребенка

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

ЛДПР разработала законопроект о введении сертификатов для новорожденного ребенка, который будет предоставляться семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов. Об этом заявил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

«Коляска, кроватка, пеленальный столик, первые развивающие игрушки и прочее — на выбор родителей — забота государства с первых дней жизни младенца», — отметил чиновник.

Отмечается, что номинальная стоимость сертификата будет устанавливаться правительством ежегодно исходя из средних цен на товары для новорожденного российского производства.

Сведения о назначении и предоставлении сертификата будут размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Ранее стало известно о законопроекте, в рамках которого члены Совфеда и депутаты призвали ввести новый вид господдержки малообеспеченных семей в виде сертификата для новорожденных номиналом порядка 30 тысяч рублей.

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    Юлия Мискевич
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