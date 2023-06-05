В Госдуме предложили ввести сертификат для новорожденного ребенка

Депутат Нилов заявил, что ЛДПР намерена ввести сертификат для новорожденного ребенка

ЛДПР разработала законопроект о введении сертификатов для новорожденного ребенка, который будет предоставляться семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов. Об этом заявил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

«Коляска, кроватка, пеленальный столик, первые развивающие игрушки и прочее — на выбор родителей — забота государства с первых дней жизни младенца», — отметил чиновник.

Отмечается, что номинальная стоимость сертификата будет устанавливаться правительством ежегодно исходя из средних цен на товары для новорожденного российского производства.

Сведения о назначении и предоставлении сертификата будут размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Ранее стало известно о законопроекте, в рамках которого члены Совфеда и депутаты призвали ввести новый вид господдержки малообеспеченных семей в виде сертификата для новорожденных номиналом порядка 30 тысяч рублей.