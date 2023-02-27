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02:20, 27 февраля 2023Экономика

В России задумали ввести сертификат для новорожденных детей

«Известия»: ЛДПР призвала ввести сертификат для новорожденного ребенка на 30 тысяч рублей

Фото: Unsplash

Члены Совфеда и депутаты фракции ЛДПР создали законопроект «О сертификате для новорожденного ребенка», в рамках которого призвали ввести новый вид государственной поддержки малообеспеченных семей. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на текст документа.

Инициатива, которую задумали ввести в России парламентарии из ЛДПР, представляет собой сертификат. Его можно потратить на товары первой необходимости для новорожденного, номинал будет составлять порядка 30 тысяч рублей. В ЛДПР предложили выдавать сертификат семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов.

«Сейчас надо предпринимать любые меры, чтобы семьи с детьми были поддержаны, особенно если речь идет о новорожденных», — подчеркнул глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина добавила, что такую меру следует ввести для всех российских семей. По ее мнению, подобная помощь не может быть лишней.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин дал поручения правительству по поддержке семей с детьми. Он призвал поддерживать регионы при выплатах в связи с рождением и воспитанием ребенка.

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Марина Совина
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