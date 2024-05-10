Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:22, 10 мая 2024Россия

Четыре человека оказались в состоянии клинической смерти после ДТП в Петербурге

Четыре человека находятся в состоянии клинической смерти после ДТП в Петербурге

Кадр: МЧС РФ / РИА Новости

Четыре человека находятся в состоянии клинической смерти после падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «РЕН ТВ».

Telegram-канал «112» подтверждает, что четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате ДТП в Петербурге увеличилось до шести человек. По другим данным, число жертв возросло до четырех.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности, в связи с падением автобуса с Поцелуева моста.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Яланская
      Обсудить
      Последние новости

      Автобус с 20 пассажирами съехал в реку в Петербурге. Пострадавших откачивали прямо на крыше

      Очевидица рассказала подробности о падении автобуса в Мойку

      Владельца утонувшего в Петербурге автобуса 23 раза привлекали к ответственности

      Водитель упавшего в Мойку автобуса выплыл первым и никому не помог

      Названы кандидаты на пост министра спорта России

      Володин сравнил доходы России от сельского хозяйства и продажи оружия

      Мишустин высказался о госдолге России

      Четыре человека оказались в состоянии клинической смерти после ДТП в Петербурге

      Зеленский подтвердил наступление российских войск на Харьков

      Россиянин выиграл рекордный суперприз в лотерею

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше