Четыре человека оказались в состоянии клинической смерти после ДТП в Петербурге

Четыре человека находятся в состоянии клинической смерти после ДТП в Петербурге

Четыре человека находятся в состоянии клинической смерти после падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «РЕН ТВ».

Telegram-канал «112» подтверждает, что четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате ДТП в Петербурге увеличилось до шести человек. По другим данным, число жертв возросло до четырех.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности, в связи с падением автобуса с Поцелуева моста.