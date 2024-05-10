Мишустин разберется с игнорирующими звонки членами правительства

Мишустин пообещал разобраться с игнорирующими звонки членами правительства

Исполняющий обязанности премьер-министра России Михаил Мишустин попросил у спикера Госдумы Вячеслава Володина список членов правительства, которые игнорируют звонки депутатов, передает ТАСС.

Мишустин пообещал разобраться с ситуацией. В свою очередь, Володин отметил, что Мишустин, несмотря на занятость, всегда поддерживает диалог с нижней палатой парламента, а вопросы депутатов находят ответы.

Ранее 10 мая Мишустин сообщил, что в ближайшие шесть лет правительство сосредоточится на следующих аспектах: повышении уровня жизни граждан, поддержке семей с детьми, укреплении экономики страны, развитии регионов, цифровой трансформации и обеспечении технологического суверенитета.

В тот же день Володин обсудил с руководителями фракций Госдумы утверждение кандидатуры Мишустина на должность премьер-министра.