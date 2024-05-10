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11:48, 10 мая 2024Россия

В Госдуме обсудили кандидатуру премьер-министра

Володин обсудил с руководителями фракций ГД кандидатуру премьера
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин обсудил с руководителями фракций Государственной Думы (ГД) утверждение кандидатуры на должность премьер-министра. Об этом со ссылкой на пресс-службу Госдумы пишет РИА Новости.

«Обсуждались вопросы текущей повестки ГД, а также утверждение Государственной Думой кандидатуры на должность председателя правительства», — говорится в сообщении.

Утром 10 мая стало известно, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны. Володин отметил, что ГД впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства, а именно утверждать его председателя, заместителей, федеральных министров.

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