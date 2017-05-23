В «Википедии» намекнули на связь Хиллари Клинтон с Гитлером

Статья в Википедии под названием «Биография Хиллари Клинтон» на английском языке на протяжении 16 часов перенаправляла читателей на описание книги «Майн кампф» (Mein Kampf) Адольфа Гитлера. На это обратило внимание издание Mashable.

Судя по IP-адресу редактора, который последним вносил правки в статью, шутником оказался житель США. Модераторы долгое время не исправляли оплошность, а позднее оказалось, что статью вернул в первоначальный вид редактор-волонтер.

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Представитель Википедии рассказал, что обычно подобные изменения исправляются за несколько минут, но статья о жизни бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии оказалась чрезвычайно непопулярной (около 34 просмотров в день), и поэтому несоответствия почти никто не заметил.

Издание отмечает, что ему удалось найти только одного очевидца в Twitter, который самостоятельно обнаружил, что ссылки на несколько статей о Клинтон ведут на описание книги Гитлера.

В октябре 2016 года неизвестные разместили порноснимки в статье Википедии о Хиллари Клинтон. Они опубликовали в материале несколько фотографий обнаженных женщин и оставили послание с призывом голосовать за Дональда Трампа.