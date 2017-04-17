Википедия отказалась считать Эрдогана «диктатором» и «его превосходительством»

Редакторы Википедии отказались считать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана диктатором. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как утверждается в материале издания, неизвестный пользователь изменил посвященную Эрдогану статью в энциклопедии, назвав турецкого президента «Его превосходительство диктатор Реджеп Тайип Эрдоган». Несмотря на то что правка была оперативно удалена редакторами, а сама статья заблокирована для редактирования на неделю, ее скриншоты широко разошлись по социальным сетям.

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По мнению журналистов Deutsche Welle, причиной редактирования страницы про Эрдогана на Википедии стал состоявшийся в воскресенье, 16 апреля, референдум в Турции, на котором граждане решали, вносить ли изменения в 18 статей конституции.

По официальным данным, по итогам обработки 99,97 процента бюллетеней 51,41 процента избирателей проголосовали «за» внесение поправок, 48,59 процента — «против».

В случае положительного исхода голосования, должность премьер-министра будет упразднена, а президент получит полномочия самостоятельно назначать вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников, а также право объявлять режим чрезвычайного положения и издавать указы, которые можно отменить только абсолютным большинством голосов в парламенте.

