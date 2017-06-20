Песков счел преждевременным ответ на план Тиллерсона

Кремль официально не уведомлен о подготовленном госсекретарем США Рексом Тиллерсоном документе по развитию конструктивных отношений с Москвой, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 20 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается плана [Рекса Тиллерсона], о котором узнали СМИ (...), то по этому вопросу за комментарием лучше обращаться в министерство иностранных дел», — сказал Песков, отвечая журналистам на соответствующий вопрос.

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Он уточнил, что Москва не готовит встречных требований к Вашингтону по нормализации отношений. «Нет, такие требования не готовятся, они обсуждаются в рутинном порядке, мы доводим друг до друга темы, которые вызывают дискомфорт, которые являются раздражителями. Круг этих тем известен, но пока констатировать какое-то начало конструктивного обсуждения этих тем мы не можем»», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя план Тиллерсона, отметил, что положения документа обнадеживают, однако давать конкретные прогнозы по его реализации преждевременно.