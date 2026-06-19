На Месси подали жалобу в ФИФА

Алжирская футбольная федерация подала жалобу в ФИФА на Месси из-за матча ЧМ-2026

Алжирская футбольная федерация направила жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на решения арбитра в матче первого тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ) 2026 года между сборными Аргентины и Алжира. Об этом сообщает газета L'Equipe со ссылкой на издание TSA.

Алжирская сторона утверждает, что команда пострадала от ряда спорных решений польского арбитра Шимона Марциняка. По мнению алжирцев, судья должен был удалить Месси с поля за фол на 32-й минуте. Также безнаказанным остался полузащитник Алексис Макаллистер, который на 74-й минуте ударил локтем в лицо алжирскому игроку.

Встреча завершилась победой аргентинцев со счетом 3:0. Все три мяча забил Лионель Месси.

Форвард довел число голов на мундиалях до 16. Он делит первое место по этому показателю с немцем Мирославом Клозе.