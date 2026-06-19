В Евросоюзе заявили о наступлении «особого момента» для Украины

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о наступлении особого момента для Украины

Летом 2026 года Европейский союз (ЕС) может начать открытие очередных переговорных кластеров для Украины, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом передает телеканал Euronews.

По ее словам, наступил «особый момент», так как Украина продолжает удерживать линию фронта и частично возвращает утраченные территории. Как указала европейский политик, Россия якобы переживает экономический кризис.

«Отключение интернета в РФ говорит само за себя. Москва вновь опускает железный занавес, но теперь он цифровой», — отметила она.

Ранее глава ЕК заявила, что ЕС должен удвоить поддержку Украины. По словам евродипломата, G7 также придерживается позиции поддержки сильной и суверенной Украины.