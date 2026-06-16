Фон дер Ляйен призвала удвоить поддержку Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС должен удвоить поддержку Украины

Европейский союз (ЕС) должен удвоить поддержку Украины. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети X.

«Ситуация в 2026 году очень отличается от 2025 года. (...) Это время удвоить нашу поддержку. С первым траншем 90 миллиардов евро кредитов ЕС. С зимним пакетом поддержки для Украины позже в этом году», — указала она.

По словам евродипломата, G7 также придерживается позиции поддержки сильной и суверенной Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сосредоточился на урегулировании украинского конфликта, в то время как вопрос Ирана отошел на второй план. Он отметил, что Россия и Украина должны заключить соглашение.