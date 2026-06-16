Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:28, 16 июня 2026Мир

Фон дер Ляйен призвала удвоить поддержку Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС должен удвоить поддержку Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен удвоить поддержку Украины. Об этом заявила глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети X.

«Ситуация в 2026 году очень отличается от 2025 года. (...) Это время удвоить нашу поддержку. С первым траншем 90 миллиардов евро кредитов ЕС. С зимним пакетом поддержки для Украины позже в этом году», — указала она.

По словам евродипломата, G7 также придерживается позиции поддержки сильной и суверенной Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сосредоточился на урегулировании украинского конфликта, в то время как вопрос Ирана отошел на второй план. Он отметил, что Россия и Украина должны заключить соглашение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский «поставил» крайний срок по переговорам с Россией

    Россиянка прогулялась по Москве и сняла замену бежевым тренчам из мемов

    Популярный блогер рассказал о желании «на фиг сваливать» из России в определенный период

    Расследование дела в отношении главреда Baza завершено

    Россиянам дали советы по путешествиям с ребенком

    В Госдуме оценили необходимость усиления защиты Москвы после удара по НПЗ

    Раскрыта эффективность российского глушителя связи Starlink

    Влияние американо-иранского соглашения на рынок зерна оценили

    В российском регионе накрыли обеспечивавшую работу украинских кол-центров сеть

    Стало известно о привлечении срочников к отражению атак ВСУ в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok