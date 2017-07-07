Саммит G20 начался в Гамбурге

Президент России Владимир Путин, его американский коллега Дональд Трамп и другие лидеры стран «Большой двадцатки» собрались на встречу, посвященную борьбе с терроризмом. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает ТАСС.

Путин прибыл в конгресс-центр после встречи с коллегами по БРИКС. Трамп подъехал позже, отмечает агентство. Участники саммита G20 проследовали в зал, где главы делегаций вместе ожидают начала заседания.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на правах хозяина приветствовала всех лидеров по очереди в фойе конгресс-центра. Путин и Меркель, улыбаясь, обменялись несколькими словами, пожали друг другу руки и сфотографировались перед камерами, как это предусматривает протокол.

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Ожидается, что итогом заседания должно стать отдельное заявление лидеров по проблематике борьбы с терроризмом.

Российский лидер прибыл в немецкий Гамбург для участия в саммите G20 ранее в пятницу. В рамках саммита, который пройдет с 7 по 8 июля, у Путина запланировано более 10 встреч, в том числе с президентами Франции, Турции, Южной Кореи, Мексики и ЮАР. Кроме того, в его графике значатся контакты с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также премьер-министром Австралии Малколмом Тернбулли и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Переговоры президентов России и США запланированы на 17:00 по московскому времени 7 июля. Они пройдут в помещении, отведенном американской стороне. На беседу Путина и Трампа отведено примерно полчаса.

БРИКС — экономическое объединение, основанное в мае 2008 года, в которое входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР.