Путин в шутку пообещал отомстить Белому дому за американских журналистов

Американский журналист в ходе пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» пожаловался российскому президенту Владимиру Путину на то, что Белый дом не предоставляет им комментариев по итогам его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 8 июля.

«Мы им устроим, укажем», — пошутил глава государства. В ответ на просьбы сотрудников американских СМИ раскрыть подробности его встречи с президентом США, Путин рассказал, что Трамп задавал ему наводящие вопросы, «его реально интересовали какие-то детали».

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«Я насколько мог подробно достаточно на все это ответил. Я рассказал ему и о своих диалогах на этот счет с предыдущей администрацией. В том числе о моих разговорах с президентом [Бараком] Обамой», — сказал российский президент. Он добавил, что Трамп, по его мнению, был «этими ответами удовлетворен».

Вместе с тем Путин подчеркнул, что не вправе раскрывать подробности двусторонних переговоров с лидерами других государств.

Ранее в субботу президент России выразил уверенность в том, что ему удалось установить личные взаимоотношения с американским лидером. Он также отметил, что «Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального человека».

Первая встреча президентов России и Соединенных Штатов прошла накануне, 7 июля — в первый день саммита G20. Беседа продлилась дольше двух часов, при том что российская сторона отводила на нее около часа, а американская — 30 минут. Путин и Трамп обсудили как вопросы двустороннего сотрудничества, так и международную повестку, в том числе ситуацию в Сирии и конфликт в Сирии. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, политикам удалось достичь конкретных договоренностей, в частности, по ускорению процесса назначения послов двух стран и созданию рабочей группы по вопросам кибербезопасности.

