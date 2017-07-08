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Горбачев прокомментировал переговоры Путина и Трампа

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Михаил Горбачев
Михаил Горбачев

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев высоко оценил факт встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает «Интерфакс» в субботу, 8 июля.

«Тот факт, что и президент США, со своей стороны, позитивно отозвался о результатах встречи, это очень хорошо. Трамп не пустой человек, он непредсказуемый. И если он такое говорит о результатах встречи, это прекрасно», — сказал бывший президент.

Горбачев отметил, что необходимо укреплять достигнутые в ходе переговоров договоренности, потому что если упустить шанс, другого может не представится. «У меня с [президентом США Рональдом] Рейганом после первой встречи было достигнуто согласие — ядерная война недопустима и в ней не может быть победителей. (…) Однако потом пошло не совсем так, как мы хотели и как я себе представлял», — напомнил он.

Первая встреча Путина и Трампа прошла в Гамбурге на полях саммита «Большой двадцатки» 7 июля и продолжалась более двух часов. Президент США назвал встречу с российским коллегой замечательной.

11 апреля первый президент СССР заявил о серьезном ухудшении качества мировой политики. Он также отмечал, что ни по одному пункту российско-американской повестки нет прогресса. Причиной этого бывший советский лидер считал отсутствие «полноценного диалога» между странами.

В конце января Горбачев призывал президента России Владимира Путина и его американского коллегу Дональда Трампа инициировать принятие странами резолюции о запрете развязывания ядерной войны. По его мнению, угроза ядерного столкновения вполне реальна.

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