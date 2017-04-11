Горбачев рассказал о сбившихся настройках в политике

Первый президент СССР Михаил Горбачев заявил о серьезном ухудшении качества мировой политики. Его слова приводит «Интерфакс» во вторник, 11 апреля.

«В мировой политике сбились все "настройки", все приоритеты. Глобальные проблемы игнорируются, конфликты — подогреваются», — сказал он, комментируя визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву.

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Он также отметил, что ни по одному пункту российско-американской повестки нет прогресса. «Все это, я думаю, потому, что стороны так и не приступили к полноценному диалогу. Нужен полноценный диалог и понимание того, что в одиночку с проблемами мира справиться невозможно», — считает бывший советский лидер.

Ранее во вторник Тиллерсон прибыл в Москву с первым официальным визитом, передает ТАСС. 12 апреля пройдут переговоры госсекретаря с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По данным агентства, одной из главных тем станет ракетный удар США в ночь на 7 апреля по аэродрому в сирийской провинции Идлиб.

Перед вылетом в российскую столицу госсекретарь заявил, что Россия должна сделать выбор между «США и здравомыслящими странами с одной стороны и Ираном, группировкой "Хезболла" и режимом [президента Сирии] Башара Асада с другой».

В конце января Горбачев призывал президента России Владимира Путина и его американского коллегу Дональда Трампа инициировать принятие странами резолюции о запрете развязывания ядерной войны. По его мнению, угроза ядерного столкновения вполне реальна.