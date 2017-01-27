Горбачев посоветовал Путину и Трампу запретить ядерную войну через Совбез ООН

Первый президент СССР Михаил Горбачев призвал мировых лидеров принять резолюцию о запрете развязывания ядерной войны. Об этом он написал в своей колонке, которая опубликована в американском журнале Time в пятницу, 27 января.

«Я предлагаю Совету Безопасности ООН провести заседание на уровне глав государств и принять резолюцию, в которой бы говорилось, что ядерная война недопустима и никогда не должна вестись», — говорится в материале.

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Горбачев подчеркивает, что инициатива о принятии документа должна исходить от президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

По мнению бывшего советского лидера, угроза ядерного столкновения вполне реальна. «Заявления политиков и военных звучат все воинственнее, а оборонные доктрины становятся все опаснее. Комментаторы и телеведущие вливаются в этот воинствующий хор. Все выглядит так, как будто мир готовится к войне», — заключает он.

25 января сенатор от Массачусетса Эдвард Марки и член палаты представителей Тед Лью внесли в Конгресс законопроект, лишающий президента Дональда Трампа права на превентивный ядерный удар.

16 января Трамп выступил за заключение ядерного соглашения с Москвой в обмен на смягчение санкционного режима. О каких именно договоренностях идет речь, неизвестно. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение Трампа, заявил, что никаких переговоров на эту тему между Москвой и Вашингтоном не проводится.