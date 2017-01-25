В Конгрессе предложили лишить Трампа права на превентивный ядерный удар

Сенатор от Массачусетса Эдвард Марки и член палаты представителей Тед Лью внесли в Конгресс законопроект, лишающий президента Дональда Трампа права на превентивный ядерный удар. Об этом говорится в официальном сообщении, размещенном на сайте Марки.
«Ядерная война представляет величайший риск для выживания человечества, — заявил сенатор. — И при этом президент Трамп упоминал, что он мог бы нанести ядерный удар по террористам. К сожалению, при сохранении концепции превентивного ядерного удара он получает это право. В случае кризиса в отношениях с другой ядерной державой это резко повышает риск непреднамеренной ядерной эскалации. Ни президенту Трампу, ни любому другому президенту нельзя позволять применять ядерное оружие первым».
В сентябре 2016 года на первых президентских теледебатах с кандидатом от демократов Хиллари Клинтон Трамп не исключил возможность нанесения Соединенными Штатами превентивного ядерного удара. 22 декабря, уже будучи избранным президентом, он заявил, что США должны значительно расширить возможности в области ядерных вооружений.
Позже официальный представитель политика Джейсон Миллер пояснил, что Трамп «имел в виду угрозу распространения ядерного оружия и настоятельную необходимость предотвратить его появление, в частности, у террористических организаций, а также у нестабильных режимов и режимов-изгоев».