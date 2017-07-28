Эксперты назвали причину новых антироссийских санкций

Американский бизнес планирует стать посредником между поставщиками и потребителями газа в Западной Европе. Такую цель преследуют нормы санкционного законопроекта США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компетентный источник, знакомый с текстом документа.

По его мнению, вхождение в газотранспортную систему (ГТС) Украины принесет США не только экономическую выгоду, но и дополнительные рычаги влияния. «Все эти планы при появлении новых трубопроводов обречены на провал. Отсюда как раз вот такой протекционизм», — заявил источник.

Собеседник агентства напомнил слова президента России Владимира Путина, который назвал принятие законопроекта «особым цинизмом». «Протекционизм не только на своей территории, то есть защита интересов бизнеса на своей территории, это протекционизм, который имеет трансграничное значение и трансграничный эффект», — подчеркнул источник.

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27 июля американский сенат принял законопроект об ограничительных мерах против России, Ирана и КНДР. Документ одобрили 98 сенаторов, двое выступили против. Проект закона отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который, как предупредили в Белом доме, может применить право вето.

Законопроектом предусматривается несколько ограничений. В частности, предлагается сократить до 14 дней максимальный срок финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора. Также предполагается, что президент США может принять меры против компаний, собирающихся инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год, или миллион единовременно. Кроме того, в документе отдельно оговаривается стремление Соединенных Штатов противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2».