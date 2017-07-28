В Engie заявили о возможном прекращении финансирования «Северного потока-2»

Французская корпорация Engie может прекратить финансировать проект газопровода «Северный поток-2» из-за новых санкций США. Об этом заявил заместитель генерального директора компании Пьер Шарейр, передает Bloomberg.

«Если ограничения [со стороны США] будут применяться, Engie может остановить финансирование проекта, чтобы избежать санкций», — сказал менеджер.

Он добавил, что пока компания выполняет взятые на себя обязательства по компенсации 10 процентов затрат от проекта.

В четверг, 27 июля, другой участник проекта — корпорация Shell — заявил о готовности выполнять взятые на себя обязательства по денежному обеспечению расширения «Северного потока».

Днем ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) потребовало внести изменения в план развития газовых сетей до 2026 года и не включать в него пять энергопроектов, связанных с «Северным потоком-2», которые немецкие власти считают ненадежными.

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28 июля сенат Соединенных Штатов принял документ об ограничениях в адрес России, Ирана и КНДР. По словам уполномоченного федеральным правительством Германии по сотрудничеству с Россией Гернота Эрлера, отказ от «Северного потока-2» буквально прописан в тексте документа. При этом попасть под санкции могут любые участники договоров о сотрудничестве между ЕС и Россией в сфере энергетики, вплоть до ремонта трубопроводов, от которых зависит энергоснабжение Евросоюза.

Законопроект направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на вопрос о возможности наложения на документ вето главой государства, отмечала, что решение будет принято после рассмотрения законопроекта в окончательной редакции.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 километров и мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019-го. Помимо Engie и Shell, соглашение по финансированию «Северного потока-2» подписали компании OMV, Uniper и Wintershall. Они должны обеспечить долгосрочное финансирование в размере 50 процентов от общей стоимости проекта — 9,5 миллиарда евро.