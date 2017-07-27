Shell заявила о готовности работать над «Северным потоком-2» с учетом санкций

Нидерландско-британский концерн Shell готов выполнять взятые на себя обязательства по российским проектам, в том числе по «Северному потоку-2». Однако компания вынуждена учитывать расширение санкций со стороны США. Об этом в четверг, 27 июля, заявил главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что пока неясно, как санкции скажутся на возможности Shell участвовать в проекте. «Мы будем выполнять эти обязательства настолько хорошо, насколько это возможно», — подчеркнул Берден. Он напомнил, что концерн подписал соглашение, предусматривающее финансирование проекта строительства газопровода.

Помимо Shell, соглашение по финансированию «Северного потока-2» подписали компании Engie, OMV, Uniper и Wintershall. Они должны обеспечить долгосрочное финансирование в размере 50 процентов от общей стоимости проекта, что составляет 9,5 миллиарда евро. Вклад каждой компании составляет 950 миллионов евро.

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25 июля палата представителей Конгресса США подавляющим большинством, 419 против 3, проголосовала за законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, Ирана и КНДР. По словам уполномоченного федеральным правительством Германии по сотрудничеству с Россией Гернота Эрлера, отказ от «Северного потока-2» буквально прописан в тексте документа. При этом попасть под санкции может любое сотрудничество между ЕС и Россией в сфере энергетики, вплоть до ремонта трубопроводов, от которых зависит энергоснабжение Евросоюза.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 километров и мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Его строительство должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019-го.