Реклама «Удобных денег» с молитвой «Отче наш» оказалась вне закона

Размещение рекламы микрофинансовой организации рядом с текстом молитвы «Отче наш» признали нарушением закона. Решение приняли в среду, 16 августа, эксперты управления Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области, пишет «74.ру».

Как рассказала изданию пресс-секретарь УФАС Наталья Мартынюк, на заседание комиссии представители организации «Удобные деньги» не явились, однако компания дала письменное пояснение. «Они считают, что размещение на карманном календаре молитвы не является использованием религиозных символов в рекламе», — отметила она.

По словам представителя управления, специалисты не согласились с доводами, поэтому в отношении владельца «Удобных денег» — МФО «Уралсервис» — будет возбуждено административное дело. «Компании грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, руководителю — от 4 тысяч до 20 тысяч рублей», — добавила Мартынюк.

Ранее в челябинской епархии Русской православной церкви заявили, что «данная реклама оскорбляет чувства верующих, так как любая деятельность подобного рода несовместима с традиционными православными ценностями», отмечает портал.

Как отмечалось в сообщении УФАС, на календарике наряду с информацией «Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный…» присутствовали текст молитвы «Отче наш» и образ Иисуса Христа. При этом согласно закону «О рекламе», в материалах не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении религиозных символов.

14 августа сообщалось, что Минфин России подготовил законопроект, призванный пресечь недобросовестные практики при выдаче микрокредитов.

26 мая президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку ужесточить наказание за нелегальные потребительские займы. В апреле он сравнил нынешние микрофинансовые организации со старухой-процентщицей из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».