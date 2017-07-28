ФАС разрешила «Яндексу» слоган про «поисковик номер один»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала законным слоган «Яндекса» «Поиск №1 в России» после того, как компания обосновала свое превосходство над конкурентами. Об этом сообщила замначальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина, передает РИА Новости.

Она пояснила, что после того, как антимонопольная служба начала проверку, корпорация сопроводила утверждение сноской с указанием конкретных параметров сравнения. После этого ФАС отказалась от претензий к «Яндексу».

В четверг, 27 июля, рядом со слоганом «Поиск №1 в России» появилась звездочка, при нажатии на которую поясняется, что поисковик занимает первое место по количеству переходов из поисковых систем, согласно данным LiveInternet на июнь 2017 года. За несколько часов до этого ФАС сообщила о начале проверки корпорации «Яндекс» на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

В ведомстве отмечали, что в рекламе не могут использоваться слова «лучший», «первый», «номер один», «самый», «единственный» и подобные, создающие впечатление превосходства одного товара над другим. Вместе с тем заместитель главы ФАС Андрей Цыганов пояснял, что такие утверждения должны содержать уточняющую информацию. «Если у них мелким шрифтом написано там где-нибудь, что они номер один по оценке кого-то на определенную дату, то это действительно имеет право на жизнь», — отмечал он.

В «Яндексе» заявляли, что слоган используется временно в рамках рекламной кампании, кроме того, он подтверждается всеми метриками по доле аудитории.

«Яндекс» — российская компания, владеющая одноименной системой поиска в интернете. Входит в пятерку крупнейших поисковиков по числу обрабатываемых запросов.