Россия посетовала на игнорирование со стороны США

Вашингтон специально игнорирует Москву и принятые ею решения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Конференции по разоружению в Женеве, передает РИА Новости.

По его словам, США «преднамеренно игнорируют решения о том, что Россия не будет развертывать наземные ракеты средней и меньшей дальности в тех регионах, где не будут размещаться соответствующие системы американского производства». Он добавил, что Россию не получится втянуть в затратную гонку вооружений.

Лавров также подчеркнул, что в мире нарастают попытки перекроить всю архитектуру контроля над вооружениями, в связи с чем уничтожаются механизмы, работавшие на поддержание стабильности. В качестве примера он привел Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Министр отметил, что США целенаправленно расторгают соглашения, не скрывая причины: «намерение развязать себе руки для ограниченного наращивания ракетного потенциала в тех регионах, где предполагается форсированное продавливание американских интересов». Это в свою очередь приведет к тому, что многие страны начнут рассматривать наличие собственного ракетно-ядерного потенциала как единственную гарантию своей безопасности, подчеркнул он.

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Ранее в российском МИД заявляли, что Москва вынуждена готовиться к потенциальному развертыванию Соединенными Штатами ракет средней дальности.

15 марта сообщалось, что США начали производство компонентов для проведения испытаний неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены ДРСМД.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД 4 марта. Это стало зеркальным ответом России на аналогичные действия Вашингтона. Его американский коллега Дональд Трамп заявил о планах выйти из договора в октябре 2018 года, обвинив в нарушении документа Москву.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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