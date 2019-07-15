Названы сроки примирения США и Huawei

США могут начать выдавать лицензии американским компаниям для возобновления торговли с китайской Huawei в ближайшие две-четыре недели. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Два американских производителя чипов, которые работали с Huawei до введения ограничений в отношении компании, заявили, что в ближайшее время собираются обратиться к американским властям за лицензиями.

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На данный момент американские фирмы могут продавать Huawei только оборудование, необходимое для поддержания работы уже действующих сетей, или же предоставлять обновления для программного обеспечения. Для продаж новой продукции Huawei американским контрагентам нужна специальная лицензия.

В конце июня президент США Дональд Трамп после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии принял решение разрешить американским компаниям продавать Huawei оборудование, если это не будет угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов. Затем американское министерство торговли уточнило, что решение Трампа не означает исключение китайской компании из их черного списка.

Минторг США внес Huawei в свой черный список в мае после того, как Трамп объявил в стране о введении чрезвычайной ситуации из-за угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов. Решение последовало после провала очередных торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Введенные США ограничения означают, что для работы с китайской компанией американским фирмам нужно получать разрешение от властей. Однако критериев для выдачи или отказа в таких разрешениях пока нет.

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