Huawei нашла способ помириться с США

Китайский производитель смартфонов Huawei готов подписать с правительствами разных стран соглашения об отказе от использования заводских уязвимостей (бэкдоров) для получения доступа к данным пользователей. Об этом заявил один из руководителей компании Лян Хуа, которого цитирует ТАСС.

«В Китае нет каких-либо законодательных норм, требующих от компаний заниматься сбором разведывательных данных. Мы выражаем свою позицию правительствам всех стран о том, что мы готовы подписать соглашения об исключении бэкдоров», — сказал Хуа.

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Также он заверил, что во всех странах, где у Huawei открыты филиалы и представительства, компания ведет работу в соответствии с местным законодательством.

Именно обвинения в сборе конфиденциальных данных пользователей и передаче их китайскому правительству стали причиной для введения санкций в отношении Huawei президентом США Дональдом Трампом. В середине мая он включил компанию в черный список, запретив сотрудничать с ней американскому бизнесу.

После этого Google заявила, что прекратит поставлять Huawei свое программное обеспечение. Позднее китайской компании дали отсрочку до середины августа. На саммите G20 в июле Трамп заявил о возможном снятии ограничений и о том, что разрешит Huawei закупать американскую продукцию.

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