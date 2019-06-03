Названы главные победители в торговой войне США и Китая

Главным победитель в торговой войне между США и Китаем оказался Вьетнам, поскольку импортеры теперь стремятся перенаправить свои заказы в обход более высоких тарифов, сообщает Bloomberg.

Согласно исследованию Nomura Holdings Inc., на первый квартал 2019 года из-за повышения тарифов Вьетнам получил дополнительные заказы в размере 7,9 процента валового внутреннего продукта. Тайвань благодаря торговой войне смог поднять ВВП на 2,1 процента.

Отмечается, что в эти страны были направлены заказы более чем на половину продукции, для которой ввели дополнительные пошлины, как со стороны США, так и из Китая.

В конце мая агентство Bloomberg сравнило успехи США и Китая в торговой войне по ряду ключевых экономических факторов. Учитывались сокращение торгового дефицита, инфляция, уровень потребительского доверия, валютная война, состояние фондовых рынков, замедление экономического роста и снижение прямых (от 10 процентов и более) инвестиций. Победу присудили США со счетом 5:4.

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