Торговую войну сравнили с боксерским поединком и назвали победителя

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Дональд Трамп

Агентство Bloomberg сравнило двух соперников в глобальной торговой войне — США и Китай — по нескольким ключевым экономическим показателям. Итоговую победу присудили США, однако польза от нее неочевидна, указывают авторы.

В расчет принимались семь показателей: сокращение торгового дефицита, инфляция, уровень потребительского доверия, валютная война, состояние фондовых рынков, замедление экономического роста и снижение прямых (от 10 процентов и более) инвестиций.

Платежный баланс вызывает вопросы у экономистов в качестве достоверного индикатора состояния, однако для президента США Дональда Трампа он является главным и едва ли не единственным аргументом, пишут авторы. За последние месяцы торговый дефицит с Китаем (превышение купленных товаров над проданными) сократился сильнее, чем когда-либо за последние три года. Это значит, что очко стоит присудить Трампу и США.

Инфляция, напротив, была почти незаметной в Китае, хотя и в США цены выросли всего на 1,6 процента. В основном, это происходит из-за того, что введенные Пекином в ответ пошлины затрагивают не конечные товары, а сырье. Также влияние оказывает то обстоятельство, что в Китай ввозится гораздо меньше американской продукции, чем китайской в США. В итоге очко досталось Китаю и его председателю Си Цзиньпину.

Потребительское доверие (показывает, насколько люди готовы тратить вместо того, чтобы копить, и тем самым давать толчок к развитию экономики) снижалось и в США, и в Китае. В целом, сейчас американские потребители выглядят более оптимистичными, однако неизвестно, что может произойти дальше, отмечают авторы, зафиксировавшие ничью в этом импровизированном раунде.

Также по одному очку каждому из соперников авторы присудили и по такому показателю, как валютные войны. За последнее время юань ослабел к доллару на 7,5 процента, что сыграло на руку китайским экспортерам. Однако неизвестно, как долго еще Народный банк Китая (местный центробанк) сможет пользоваться этим инструментом, пока девальвация валюты не начнет играть против местной экономики. В таком случае регулятор будет вынужден расходовать свои резервы уже на поддержание курса.

США вышли победителем из сравнения состояния фондовых рынков. Китайские акции упали в цене почти на 14 процентов, в то время как американские выросли на шесть. В целом, бычьи (основанные на ожиданиях роста) настроения на обоих рынках сменились медвежьими (когда инвесторы играют на понижение цены того или иного актива).

Экономический рост замедлился в обеих странах, однако Китай ощутил его на себе сильнее. Благодаря этому очко заработали США, однако, отмечают авторы, из-за гораздо более централизованной политической системы у Си Цзиньпина есть более рычагов вмешательства в ситуацию, чем у Трампа, что может сыграть роль в дальнейшем. Из-за высокой закредитованности китайских компаний Пекин не сможет дальше понижать ставки (в надежде на новые кредиты предприятиям), властям придется прибегать к снижению налоговой нагрузки и сокращению расходов бюджета.

В последнем «раунде» авторы исследовали прямые иностранные инвестиции в экономики обеих стран. За последние месяцы инвестиции Китая в США сократились почти на 80 процентов, в то время как в обратную сторону снижение составило всего восемь процентов. Очко досталось Китаю.

Итоговый счет — 5:4 в пользу США и Трампа. Однако, резюмирует Bloomberg, ситуация может еще несколько раз измениться, и в конечном счете «каждый заплатит свою цену». В некоторые моменты впереди США, в другие — Китай.

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