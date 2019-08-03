Huawei нажился на россиянах

Российская «дочка» Huawei Technologies Co. — ООО «Техкомпания Хуавэй» — отчиталась о рекордной выручке по итогам года. Она составила 132,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные базы СПАРК.

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По сравнению с 2017-м прибыль выросла почти в 2,5 раза. Большая часть этой суммы приходится на продажу смартфонов. Источник издания подтвердил, что выручка является рекордной для компании. Он уточнил, что росту способствовало увеличение продаж мобильных устройств.

Однако у материнской компании дела идут не так хорошо. Из-за санкций США продажи китайского производителя резко сократились. Выручка компании во втором квартале выросла всего на 13 процентов против 39 процентов в первом. Доходы компании по итогам второго квартала составили 221,6 миллиарда юаней (32 миллиарда долларов).

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