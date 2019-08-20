Huawei заявила о нахождении «между жизнью и смертью»

Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй предупредил сотрудников, что компания находится «между жизнью и смертью», передает Bloomberg.

В связи с этим глава Huawei посоветовал недозагруженным работникам войти в «группы спецназначения» и сконцентрироваться на новых проектах компании, иначе им грозит сокращение зарплаты или увольнение.

Тем не менее основатель китайского технологического гиганта выразил уверенность, что его компания будет процветать, а действия США не нанесут ей значительный урон. Он также выразил мнение, что внесение компании в черный список США стратегически полезно для Huawei.

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«Теперь наша компания может в большей степени сосредоточиться на наиболее конкурентоспособной продукции», — пояснил Чжэнфэй, добавив, что Huawei может преуспевать и не полагаясь на американские компании.

В мае 2019 года Huawei и 70 дочерних предприятий попали в черный список американского Минторга. В результате об окончании сотрудничества с китайской компанией объявили ряд крупнейших американских технологических предприятий, включая Intel и Google.

В конце июня лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин на саммите G20 договорились о перемирии, одним из пунктов которого было снятие запрета на сотрудничество с Huawei для американских компаний. Однако в конце июля отношения двух стран вновь обострились, они обменялись угрозами.

После этого стало известно, что власти США решили пока не выдавать лицензии американским компаниям на работу с китайским контрагентом.

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