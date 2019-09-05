Huawei захотели собирать в России

Минкомсвязь планирует до конца года договориться с Huawei по вопросам локализации производства компании в России. Об этом заявил глава ведомства Константин Носков, передает ТАСС.

По его словам, уже идут переговоры, на которых обсуждается уровень локализации. При этом, отметил министр, российская сторона заинтересована в максимальном объеме выполняемых работ.

4 сентября стало известно, что смартфон производства китайской Huawei впервые возглавил продажи в России, опередив продукцию американской Apple и южнокорейской Samsung.

3 сентября Huawei обвинила США в кибершпионаже, угрозах бывшим и нынешним сотрудникам, давлении на партнеров компании и создании других помех нормальной деятельности. США внесли Huawei в черный список, так как посчитали компанию угрозой национальной безопасности. Ее заподозрили в воровстве технологий и помощи китайским властям в шпионаже. Введенные санкции закрывают доступ для производителя к американским компонентам и технологиям, но до ноября США предоставили компании отсрочку.

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