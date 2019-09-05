Экономика
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Спутник увидел развернутые С-400 в Турции
Выселенному на улицу российскому онкобольному выделили квартиру
Лавров отказался считать Китай старшим братом России
Число жертв урагана «Дориан» увеличилось вчетверо
Сломавшая ногу женщина понадеялась на помощь врачей и умерла
США назвали срок размещения запрещенных ракет
Глава Крыма объяснил поездку на мотоцикле с Путиным без шлемов
Названа самая безопасная страна для туристов
Российская ракета 9М723 улетела по «необычной» траектории
Новости партнеров

Huawei захотели собирать в России

Перейти в «Мою Ленту»

Минкомсвязь планирует до конца года договориться с Huawei по вопросам локализации производства компании в России. Об этом заявил глава ведомства Константин Носков, передает ТАСС.

По его словам, уже идут переговоры, на которых обсуждается уровень локализации. При этом, отметил министр, российская сторона заинтересована в максимальном объеме выполняемых работ.

4 сентября стало известно, что смартфон производства китайской Huawei впервые возглавил продажи в России, опередив продукцию американской Apple и южнокорейской Samsung.

3 сентября Huawei обвинила США в кибершпионаже, угрозах бывшим и нынешним сотрудникам, давлении на партнеров компании и создании других помех нормальной деятельности. США внесли Huawei в черный список, так как посчитали компанию угрозой национальной безопасности. Ее заподозрили в воровстве технологий и помощи китайским властям в шпионаже. Введенные санкции закрывают доступ для производителя к американским компонентам и технологиям, но до ноября США предоставили компании отсрочку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Huawei захватил Россию
Huawei предъявила США список претензий
США нашли способ сильнее ударить по Huawei
Другие материалы рубрики
Экономика00:04 2 сентября

Лакомый кусочек

Этот остров жаждут США и Китай. Он нужен им для мирового господства
19:26 4 сентября

Долги россиян оставят без внимания

18:27 4 сентября

В Польше пообещали порвать с «Газпромом»

17:31 4 сентября

Lamborghini сделала первый гибрид

Экономика08:07 4 сентября

Ловушка для «Росгосстраха»

Или как бывшая «дочка» по дешевке использует имя покинутой «матери»
19:55 4 сентября

Tele2 первым предложил протестировать 5G

17:12 4 сентября

Украинские фрукты и овощи перестали пускать в Европу

17:10 4 сентября

Названы сроки перехода россиян на четырехдневку

Экономика18:08 4 сентября

«Пользоваться автомобилем, но не владеть им»

Управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» о рынке, новых автомобилях и IT-решениях
17:09 4 сентября

Путин и Моди оценили производство на судостроительном комплексе «Звезда»

16:07 4 сентября

Россиянину потребуется тысяча лет на возвращение денег банку

15:49 4 сентября

Власти вынудили россиян становиться вейперами

Россия
Выселенному на улицу российскому онкобольному выделили квартиру
Российский штурмовик Су-25 разбился на Ставрополье
Самолет рухнул во время отработки фигур высшего пилотажа. Поиск пилотов продолжается
Лавров отказался считать Китай старшим братом России
«Оттуда выбегали сотни окровавленных детей и взрослых»
 
Глава Крыма объяснил поездку на мотоцикле с Путиным без шлемов
Артемий Оськин«Это был ад, я боялась, что его сердце не выдержит»
Артемия спасет срочная операция на открытом сердце. Ему нужна ваша помощь!
Россиянин возмутился проститутками и обстрелял киносъемочную группу
Все материалы
Мир
Число жертв урагана «Дориан» увеличилось вчетверо
«Мы хотим, чтобы Китай повторил судьбу СССР»
Участники протестов в Гонконге о власти, митингах и России
США назвали срок размещения запрещенных ракет
Последнее китайское поражение
Жители Гонконга боролись с властью все лето. Почему им не стоит радоваться своей победе
Появление американских войск в Польше объяснили политикой России
США готовятся к удару мощнейшего урагана «Дориан»
Катастрофические разрушения, массовая эвакуация и погибшие: что известно о шторме
Иран пригрозил миру научными исследованиями
Все материалы
Бывший СССР
ОБСЕ рассказала о погибших мирных жителях Донбасса
Вся королевская рать
Зеленский полностью подчинил себе власть на Украине. Кто будет править вместе с ним?
В Раде заявили о риске установления диктатуры на Украине
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков (третий слева) и представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук (второй слева)Партия Зеленского получила абсолютную власть в Раде
Что успел сделать новый парламент Украины в первый день работы
У границ России нашли тайную базу спецназа США
Кирилл ВышинскийУкраинский суд освободил Кирилла Вышинского
Обвинения не сняты, но российский журналист намерен доказать свою невиновность
Украинский язык сочли выдуманным
Все материалы
Экономика
Долги россиян оставят без внимания
Лакомый кусочек
Этот остров жаждут США и Китай. Он нужен им для мирового господства
В Польше пообещали порвать с «Газпромом»
Ловушка для «Росгосстраха»
Или как бывшая «дочка» по дешевке использует имя покинутой «матери»
Lamborghini сделала первый гибрид
«Пользоваться автомобилем, но не владеть им»
Управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» о рынке, новых автомобилях и IT-решениях
Tele2 первым предложил протестировать 5G
Все материалы
Силовые структуры
Тюремщик с подельником похитили у судебных приставов 200 килограммов нефрита
Без следа и следствия
Самые громкие преступления СССР и России, которые так и остались нераскрытыми
Участника митинга в Москве посадили на 3,5 года за брошенную в росгвардейца урну
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Заподозренные в подготовке теракта в годовщину Беслана школьники получили дело
Олег Сенцов в зале судаРоссия и Украина начали обмен заключенными
Стороны держат детали операции в секрете
Бывшего полицейского посадили за «пьяный» наезд на толпу в День молодежи
Все материалы
Наука и техника
Легендарную Nokia 3310 снова перевыпустят
Владимир Вучичевич-Сибирский «Томский погром»«Тех, кто пытался выбраться из пекла, забивали насмерть»
Люди хотели свободы и перемен в России. Сто лет назад за это били палками и сжигали заживо
США выбрали производителя своего гиперзвукового «Авангарда»
Последнее мирное лето
Уникальные кадры Европы, в которой вот-вот разразится Вторая мировая война
Трамп случайно рассекретил американский военный спутник
Николай Добровольский «Здесь будет город заложен»Потеряли берега
Как Петр I присоединил к России новые земли и почему их пришлось отдать
Слиты секретные документы Apple о новых iPhone 11
Все материалы
Спорт
Нурмагомедов описал план на чемпионский бой против американца Порье
Даниэль Кормье и Хабиб Нурмагомедов«Ты половину Дагестана с собой притащил!»
Нурмагомедов привез друзей в Америку. Их делают чемпионами звезды UFC
Вратарь «Ливерпуля» вспомнил о Яшине
Андрей Спиридонов«Вдохнуть можешь, а выдохнуть — нет»
В 90-е российские баскетболисты чуть не стали чемпионами Европы. Но их решили отравить
Назван гонорар Нурмагомедова за чемпионский бой
Серхио Агуэро«Он умирая будет забивать»
Горячее лондонское дерби, триумф «Ливерпуля» и провал «Челси» — главные события тура АПЛ
Единственная в истории Испании призерка зимней Олимпиады найдена мертвой
Все материалы
Культура
Звезда «Отряда самоубийц» вспомнила поедание мертвой крысы
Спаси и укуси
Ведьма из кошмаров, подпольное порно и «Торт» — главные сериалы месяца
Названы самые ожидаемые фильмы осени
Подавись улыбкою своей
Хоакин Феникс дает Джокера, а в Чили горят улицы и семьи: Венеция-2019
Актер Певцов назвал Сталина величайшим человеком в истории
Сплин над облаками
Как в Сочи прошел второй летний Live Fest на высоте 960 метров над уровнем моря
Безруков предложил облагать иностранные фильмы «мздой» за прокат в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Соловьев предрек Украине новые войны
«Я бы хотел снять только одного человека — Путина»
Легендарный фотограф — о встрече с Хрущевым и Брежневым и давней любви к России
Google оштрафовали на 170 миллионов долларов за сбор данных о маленьких детях
Голая неправда
Как фотограф открывает потусторонние миры с помощью обнаженных тел
Бабушка Ивана Урганта «послала» его в свой день рождения
«От просмотра начинает тошнить»
Эта семья дружно рыгала и толстела на потеху публике. Телешоу превратило их жизнь в кошмар
Разводящая цветы героиня фильма Дудя распродала весь товар за два дня
Все материалы
Ценности
Ким Кардашьян снялась в обнимку с моделью с болезнью кожи и разочаровала фанатов
Столичный размах
Деньги превратили эти города в рай для модников. Сюда мечтают попасть люди со всего мира
Женщина повторила обнаженные фотографии «единственной красавицы семьи Кардашьян»
Джон ДелореанТачка, деньги, наркота
Этот инженер создал легендарную машину, ставшую мечтой всей Америки. Его сгубили деньги
Модель раскрыла легкий способ похудения с помощью пиццы
«Матрица повсюду»
Этот культовый фильм навсегда изменил кино. Спустя 20 лет он перевернул мир моды
«Единственная красавица в семье Кардашьян» в позе березки насмешила фанатов
Все материалы
Путешествия
Названа самая безопасная страна для туристов
«Нужно быть готовым к откровенным зрелищам»
Дикое веселье, джунгли и «ледибои»: как провести время на любимом курорте россиян
Российские туристы задержали в Италии уличного вора
«Прыгнул — и омолодился!»
Море, парус, шашлыки: как выглядит отпуск на яхте в Крыму
Пассажир самолета заменил не вышедшего на работу пилота
«Что ты будешь есть, раз у тебя закончились деньги?»
Как россиянин добрался до Замбии и увидел счастье и смерть
Самолет в российском аэропорту совершил аварийную посадку
Все материалы
Из жизни
Сломавшая ногу женщина понадеялась на помощь врачей и умерла
Свадебный олень
Китайцы сходят с ума по безвкусным фотографиям. И готовы платить за них любые деньги
Тысячи британцев появились на свет в результате инцеста
Во время съемок норвежского военного сериала — подработка. Прага«Я научил их правильно пить и закусывать водку»
История россиянина, который уехал учиться в Чехию
Нерасторопный победитель лотереи едва не лишился миллионного выигрыша
Ним Джини (справа) с Ирен«Это все так странно»
Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
Крупный кровососущий червь спрятался в носу ребенка
Все материалы
Почему на треке в Спа гибнут пилоты?
Избранное на Моторе: Nissan GT-R и история самого устрашающего поворота Формулы-1
Смешные и странные ролики августа
Дрэг-рейсинг на мотокультваторе, «Копейка»-трицикл и невероятный Volkswagen из Бразилии
Длительный тест Audi A4 Allroad
В нашем гараже побывала, возможно, самая недооцененная модель Audi
Дом, который построил Aston Martin
Почему автопроизводители последовали примеру фэшн-брендов и начали «ходить по домам»
Раскрыт 761-сильный электрический седан Porsche
Построен первый прототип обновленной Lada Vesta
Кроссовер SsangYong впервые получил пять звезд в краш-тестах
Все материалы
Дом
Образцовая квартира из 90-х растрогала пользователей сети
Русские сдаются
Москвичи не пускают в свои квартиры мигрантов, геев и детей. Это не мешает им зарабатывать
Пользователей сети рассмешил туалет с балконом
«Лицо засеребрилось от стыда»
Россияне украшают дворы страшными зверьми и куклами без глаз. Горожан это пугает
Назван самый комфортный для жизни город мира
«Берут за копейки»
Что осталось от недвижимости в Донбассе и кому она все еще нужна?
В российской детской площадке разглядели свастику
Все материалы
Нацпроекты
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Россияне испугались роботов
В Уфе открыли центр по поддержке малого бизнеса
Все материалы