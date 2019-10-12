США отказались включить Huawei в сделку с Китаем

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei не является частью соглашения между США и Китаем по урегулированию двусторонних торговых споров, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Об этом сообщает The New York Times.

«Мы не имеем дело с Huawei в рамках этого соглашения», — сказал Лайтхайзер.

Также отмечается, что США не будут повышать таможенные пошлины на товары из Китая с 15 октября, как это было запланировано ранее. «Вице-премьер [Госсовета КНР Лю Хэ] запросил, а президент [США Дональд Трамп] одобрил: пока мы занимаемся бумажными вопросами, мы не будем повышать, как планировалось, пошлины [на китайские товары] с 25 процентов до 30 [на следующей неделе]», — заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

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Ранее стало известно, что США и Китай достигли частичного соглашения в сфере торговли. Пекин согласился нарастить закупки американской сельскохозяйственной продукции. США со своей стороны пошли на ослабление торговых пошлин на китайский импорт.

Huawei попал под санкции США в мае, когда компания и несколько десятков связанных с ней структур были включены в черный список. Поводом стали подозрения в сборе персональных данных пользователей и передаче их китайским спецслужбам.

Санкции запрещают сотрудничество с Huawei всем компаниям, зарегистрированным в США или ведущим там свою деятельность. В случае нарушения все ограничения будут распространены на них. В частности, из-за этого Huawei оказался под угрозой потери доступа к операционной системе Android для всех своих новых устройств.

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