Трамп озаботился демократией и правами человека в Гонконге

Президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщили в Белом доме.

Документ уточняет изменения в закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года, определяет позицию Вашингтона по отношению к данной территории и и дает оценку происходящих там событий. Еще одной подписанной инициативой стал законопроект о запрете экспорта в Китай полицейских спецсредств.

По утверждению Трампа, эти меры были приняты «с уважением к председателю КНР Си Цзиньпину, Китаю и народу Гонконга» в надежде мирно урегулировать противоречия между Пекином и административным районом ради мира и процветания для всех.

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Сенат США 19 ноября принял законопроект, обязывающий Белый дом ежегодно пересматривать торговые отношения с Гонконгом и оценивать их на предмет автономности региона от центральных властей Китая. Если степень такой автономности будет признана недостаточной, Вашингтон обязан будет наложить на Гонконг те же ограничения, что действуют сейчас в отношении материкового Китая. В этом случае китайские компании лишатся лазейки для ведения бизнеса с иностранными партнерами.

В июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. В результате власти отменили законопроект, но протесты продолжились — они идут уже пятый месяц.

Гонконг с 1842 по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района.

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