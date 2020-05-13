Коронавирус вернулся в Гонконг

Впервые за последние 23 дня в Гонконге обнаружен случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает South China Morning Post.

Его нашли у 66-летней женщины. Отмечается, что она не вернулась в город из другого региона и находилась в Гонконге последние три месяца. Восемь родственников женщины уже изолированы, у некоторых из них проявились симптомы болезни.

Местный микробиолог Юэн Квок-Юнг считает, что новый случай заражения вызывает тревогу: женщина уже могла «передать вирус по нескольким цепочкам». Он подчеркнул, что в ближайшие две недели нужно внимательно следить за ситуацией.

Органы здравоохранения Китая пока не прокомментировали новый случай. До этого в течение почти месяца в Гонконге не было новых случаев заражений: исключение — завозные инфицирования среди тех, кто вернулся из-за границы.

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Спустя всего несколько дней после отмены месячного карантина в Ухане были также зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. Власти города решили провести массовое тестирование жителей города за 10 дней.

Город Ухань стал очагом распространения коронавирусной инфекции. 31 декабря 2019 года китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии. 11 марта ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.

По последним данным, в Китае зарегистрировано более 84 тысяч случаев заражения вирусом. Всего в стране более четырех тысяч человек скончались в результате пандемии.

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