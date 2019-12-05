Полиция Гонконга разберется с украинскими неонацистами

Полиция Гонконга заявила, что расследует дело о вмешательстве украинских неонацистов в протесты в Гонконге. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на местные спецслужбы.

Следователи заявили, что пока не могут поделиться подробностями дела. По данным издания, если полиция докажет вину выходцев из Украины, им предъявят обвинения и арестуют.

3 декабря на митингах в Гонконге заметили бывших членов Нацкорпуса «Азов» и «Правого сектора» (ПС). Так, один из ветеранов антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины Сергей Филимонов выложил отчет о поездке на своей странице в Facebook, написав, что Гонконг «встретил как родных». Известно, что в Гонконге также находится бывший глава одесского отделения экстремистской организации «Правый сектор», активист Сергей Стерненко. На фотографиях у них видны символы свастики и другие соответствующие татуировки и знаки отличия.

Украинская организация Free Hong Kong Center («Центр свободного Гонконга»), со своей стороны, в Facebook отметила, что приехавшие в Гонконг больше никак не связаны с движением «Азов».

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В октябре посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о достоверных фактах «украинского следа» в протестах в Гонконге. По его словам, «украинские элементы вроде бы ездят, чтобы передавать свой опыт гонконгцам».

Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией, а также участием в вооруженном конфликте в Донбассе. Следственный комитет России ведет против бойцов организации ряд уголовных дел. В России «Правый сектор» признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена.

В июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. В результате власти отменили законопроект, но протесты продолжились — они идут уже пятый месяц.

Гонконг с 1842 по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района.

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