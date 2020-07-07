В противостоянии США и Китая нашли выгоду для России

Торговое противостояние США и Китая может оказаться выгодным для России. К такому выводу пришли авторы доклада «Российско-китайский диалог: модель 2020», подготовленного Российским советом по международным делам, Институтом Дальнего Востока РАН и Институтом международных исследований Фуданьского университета. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Специалисты полагают, что в сложившейся ситуации у Москвы и Пекина появляются новые возможности для сотрудничества. В первую очередь это касается традиционного экспорта углеводородов в Китай и сельскохозяйственные поставки. Также страны могут нарастить технологическое партнерство.

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В конце июня Китай предупредил США об угрозе возобновления торговой войны. Власти КНР считают неприемлемым вмешательство США в Гонконге и на Тайване.

Торговое перемирие страны заключили в начале года. Китай согласился увеличить закупки американской продукции на 76,7 миллиарда долларов в течение первого года действия соглашения и на 123,3 миллиарда долларов в течение второго. Предполагается, что за счет этой сделки удастся сократить торговый дефицит.

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