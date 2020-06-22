Названа угроза для мировой экономики опаснее пандемии

Торговая война между США и Китаем станет более серьезной угрозой для мировой экономики, чем пандемия коронавируса. Об этом заявил известный американский экономист Джеффри Сакс, пишет «Би-би-си».

По его мнению, мир переживает период глобального кризиса, а разрыв между двумя сверхдержавами опасен и только усугубит ситуацию. «США — это сила для разделения, а не для сотрудничества», — считает Сакс.

Он отметил, что американские власти хотят разжечь новую холодную войну с Китаем. Если это произойдет, то экономика не вернется к стабильному состоянию еще долго, полагает эксперт.

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Ранее Вашингтон заявил, что китайский телекоммуникационный гигант Huawei помогает Пекину шпионить за своими клиентами, хотя Китай такие действия отрицал. Однако Сакс уверен — Белый дом называет компанию глобальной угрозой, потому что боится конкуренции со стороны Huawei на рынке цифровой экономики.

Активная фаза торговой войны между странами началась в 2019 году. Стороны ввели взаимные пошлины на товары объемом сотни миллиардов долларов. В январе 2020 года Китай и США договорились о смягчении мер и взаимных уступках. Китай обязался закупить у американской стороны товары и услуги на 200 миллиардов долларов.

Однако отношения ухудшились после того, как Вашингтон обвинил Пекин в предоставлении недостоверной информации о вспышке коронавируса. В конце мая Министерство торговли США внесло в черный список 33 организации из Китая за деятельность, которая противоречит интересам национальной безопасности и внешней политике США. В июне власти КНР запретили местным компаниям закупать некоторые американские сельскохозяйственные продукты.

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