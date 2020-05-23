США нанесли Китаю новый удар в торговой войне

Министерство торговли США внесло в черный список 33 правительственных и коммерческих организаций из Китая. Об этом сообщает ТАСС.

В список вошли институты, университеты и ряд высокотехнологичных компаний. Девять организаций попали в него за то, что они, по мнению властей США, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

24 компании были внесены за причастность к деятельности,« противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политике США». Данные юрлица базируются в Китае, Гонконге и на Каймановых островах.

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Торговая война между Китаем и США началась в 2017 году. Все началось с введения пошлин на ряд товаров, произведенных в Китае и поставляемых в США. Со временем пошлин стало больше. В 2020 году страны договорились о взаимном смягчении мер, Пекин обязался покупать больше американских товаров, но до полноценного перемирия еще далеко.

В марте отношения стран обострились после того как президент США Дональд Трамп обвинил Китай недостоверной информации о вспышке коронавируса.

В начале 2020 года стороны пошли на взаимные уступки и заключили первую фазу торговой сделки. В ее рамках Пекин должен закупить в США товаров и услуг на 200 миллиардов долларов в ближайшие два года, а Белый дом отказался от введения новых пошлин на китайский импорт.

Однако отношения между странами резко ухудшились, так как в марте американский президент Дональд Трамп обвинил Китай в недостоверной информации о вспышке коронавируса. Из-за этого сделка оказалась под угрозой.

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