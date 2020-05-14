Трамп пригрозил порвать отношения с Китаем

Из-за ситуации с пандемией коронавируса США могут порвать все отношения с Китаем. Такой мерой пригрозил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox Business Network.

«Мы много что можем сделать, мы можем полностью разорвать отношения», — ответил глава государства на вопрос журналистки о возможных шагах американского правительства. По его словам, такое решение привело бы к экономии 500 миллиардов долларов.

В том же интервью он подчеркнул, что «очень разочарован» Китаем, и не хочет разговаривать с главой КНР Си Цзиньпином, несмотря на то, что между ними, по его словам, хорошие отношения.

13 мая стало известно, что сенаторы США подготовили законопроект, по которому страна применит санкции к КНР в том случае, если ее правительство не предоставит полный отчет о том, как произошла вспышка коронавируса.

Пекин не раз подвергался резкой критике со стороны Вашингтона. В марте президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше. В начале апреля американская разведка представила Белому дому секретный доклад, в котором говорилось о том, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране.

29 апреля Трамп поручил американским спецслужбам расследовать возможный сговор ВОЗ и Китая. Он предположил, что они могли скрыть информацию о коронавирусе. Китай отверг эти обвинения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!