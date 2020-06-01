США и Китай оказались на пороге торговой войны

США и Китай вновь оказались на пороге торговой войны после того, как китайские власти велели крупным государственным сельскохозяйственным компаниям приостановить закупки некоторых фермерских продуктов у Соединенных Штатов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Запрет коснулся в числе прочего американских соевых бобов и свинины. Частным компаниям было рекомендовано также приостановить закупки у США. Причиной стали угрозы американской стороны ввести санкции в отношении КНР из-за ситуации в Гонконге.

Вашингтон и Пекин в начале 2020 года заключили перемирие в затяжной торговой войне, которая длилась с конца 2017 года и включала взаимные обмены пошлинами. В рамках первой фазы торгового соглашения США и Китай договорились, что последний будет закупать у американской стороны товары и услуги на 200 миллиардов долларов. Речь шла в том числе о сельскохозяйственных товарах. США в ответ обязались не ограничить китайский импорт.

Однако отношения двух стран обострились на фоне обвинений в адрес Пекина со стороны Вашингтона в предоставлении недостоверной информации о вспышке коронавируса. Затем отношения ухудшились еще сильнее после слов американского президента Дональда Трампа о готовящихся санкциях против Китая из-за законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. США сочли документ нарушающим автономный статус территории.

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