США назвали действия Китая в Гонконге аннексией

США рассматривают принятый в Китае закон о нацбезопасности для Гонконга как аннексию. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Роберт О‘Брайен, передает РИА Новости.

«Гонконг де-факто оказался аннексирован Китаем, Коммунистической партией КНР, и они навязывают свою волю свободному демократическому народу», — сказал представитель США. Он также пообещал в ближайшие дни и недели предпринять новые действия, направленные против Китая.

Ранее сообщалось, что США рассматривают как один из вариантов наказания запрет гонконгским банкам покупать американские доллары. Это фактически будет означать, что автономный регион «отрежут» от главной мировой резервной валюты. В этом случае иностранные инвесторы, желающие приобрести местные активы, не смогут купить гонконгский доллар — официальную валюту города, и приток долларов США прекратится. Кроме того, в таком случае будет нарушена многолетняя привязка гонконгского доллара к американскому. Также рассматриваются другие варианты наказания Китая за принятый закон. Среди них отключение Гонконга от системы межбанковских платежей SWIFT.

Закон о национальной безопасности Гонконга были принят китайским парламентом в конце июня. Он дает право властям Китая пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности, в частности предотвращать протесты и привлекать к ответственности их лидеров.

Гонконг вернулся в состав Китая из аренды по соглашению между ним и Британией в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет.

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