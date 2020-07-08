Гонконг «отрежут» от доллара

США рассматривают варианты наказания Китая за принятый закон о национальной безопасности в Гонконге, пишет Bloomberg. Один из вариантов — запрет гонконгским банкам покупать американские доллары. Это фактически будет означать, что автономный регион «отрежут» от главной мировой резервной валюты.

В этом случае иностранные инвесторы, желающие приобрести местные активы, не смогут купить гонконгский доллар — официальную валюту города, и приток долларов США прекратится. Гонконгское управление монетарной политики (HKMA) утратит возможность пополнять золотовалютные резервы, а курс гонконгского доллара упадет.

Кроме того, в таком случае будет нарушена многолетняя привязка гонконгского доллара к американскому. Впервые она была введена в 1983 году в качестве ответной меры после резкой девальвации национальной валюты города, тогда еще бывшего британской колонией.

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Местные власти надеялись таким образом обеспечить стабильность курса гонконгского доллара. С тех пор он может колебаться в пределах узкого коридора в 7,75-7,85 гонконгского доллара за один американский. В случае притока слишком большого количества иностранных инвестиций HKMA скупает доллар США на внутреннем рынке, обеспечивая местные банки ликвидностью и понижая тем самым ставки, и наоборот.

Также рассматриваются другие варианты наказания Китая за принятый закон. Среди них отключение Гонконга от системы межбанковских платежей SWIFT. Однако Пекину тоже есть чем ответить, отмечают аналитики. К примеру, он может сократить свои резервные вложения в активы стран-союзников США на Ближнем Востоке, так же обрушив их курс и оборвав привязку к доллару.

Закон о национальной безопасности Гонконга были принят китайским парламентом в конце июня. Он дает право властям Китая пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности, в частности предотвращать протесты и привлекать к ответственности их лидеров.

Пекин утверждает, что принятие такого закона было заложено в Основной закон Гонконга при его передаче от Великобритании к Китаю, но до сих пор не было реализовано. Однако ряд западных стран во главе с США заявили, что вступление закона в силу означает фактическую утрату регионом автономности и должно повлечь за собой санкции в отношении Китая.

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