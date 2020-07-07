США пообещали защитить жителей Гонконга

США сделают все возможное для защиты борющихся за свои права жителей Гонконга. Об этом рассказал госсекретарь США Майк Помпео во время передачи Washington Watch.

По словам Помпео, США должны вступиться за людей, которые отстаивают простые, основные свободы. Он отметил, что Китай нарушает свои обязательства, взятые после возвращения Гонконга под его руководство. Госсекретарь также пообещал привлечь к ответственности всех, кто принимал решения, ущемляющие свободы гонконгцев.

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Представитель США подчеркнул, что не только Соединенные Штаты готовы поддержать жителей Гонконга, но также и другие страны. Например, Великобритания, под управлением которой Гонконг находился до 1997 года, готова принять до трех миллионов его жителей.

Ранее Сенат США принял законопроект о санкциях против Китая из-за посягательств Пекина на автономию Гонконга. В палате представителей предложили ввести антикитайские санкции по закону Магнитского: он предусматривает меры против тех иностранных чиновников, которых Вашингтон считает ответственными за коррупцию или нарушение прав человека.

29 мая президент США Дональд Трамп анонсировал широкий спектр мер, направленных против китайского государства из-за ситуации с Гонконгом. Спустя два дня по этому поводу высказался Помпео: он рассказал о том, что американские власти рассматривают возможность принимать у себя жителей Гонконга.

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) решило принять резолюцию о разработке закона о национальной безопасности в Гонконге. Согласно документу, резонансный законопроект будет разработан Постоянным комитетом ВСНП без участия парламента Гонконга и включен в его основной закон. Предположительно, это может произойти уже в августе 2020 года.

С помощью закона Китай сможет усилить контроль над регионом. Он включает строгий запрет на сепаратистскую деятельность и требование регулярно отчитываться перед центральным правительством КНР.

Гонконг вернулся в состав Китая в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.

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