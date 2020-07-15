Китай обвинил США во вмешательстве во внутренние дела

Посол США в КНР Терри Бренстэд был вызван в Министерство иностранных дел Китая для выражения протеста против санкций Вашингтона, введенных из-за закона о национальной безопасности в Гонконге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

По мнению МИД Китая, США не только грубо вмешиваются во внутренние дела КНР, но и нарушают международное право и основные нормы отношений между странами. Власти страны заявили о том, что пойдут на ответные меры в отношении США для того, чтобы защитить законные интересы Китая. Среди возможных мер представители ведомства отметили введение санкций против американских физических и юридических лиц.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал законопроект о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, а также исполнительный указ о лишении Гонконга торгово-экономических преференций США. По его словам, такие меры были введены для того, чтобы привлечь Китай к ответственности за его «дискриминационные действия» в отношении народа Гонконга.

Закон о национальной безопасности Гонконга был принят китайским парламентом в конце июня. Он дает право властям Китая пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности, в частности предотвращать протесты и привлекать к ответственности их лидеров.

Гонконг вернулся в состав Китая из аренды по соглашению между ним и Британией в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет.